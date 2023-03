https://fr.sputniknews.africa/20230306/indonesie-11-morts-et-50-disparus-dans-un-glissement-de-terrain-dans-des-iles-reculees-1058116397.html

​​Indonésie: 11 morts et 50 disparus dans un glissement de terrain dans des îles reculées

Onze personnes sont mortes et 50 autres sont portées disparues lundi après des pluies torrentielles et des glissements de terrain survenus dans des îles les... 06.03.2023, Sputnik Afrique

Le sinistre s'est produit sur les îles Riau, a indiqué le porte-parole de l'Agence nationale de lutte contre les catastrophes naturelles, Abdul Muhari, affirmant que 11 personnes sont mortes et 50 seraient portées disparues. Junainah, un responsable des catastrophes dans la province des îles Riau, a précisé, pour sa part, que le nombre de morts pourrait augmenter et que les communications dans la région avaient été interrompues. Selon l'agence, des survivants ont été évacués, alors qu'une équipe de recherche et de sauvetage a été dépêchée dans la région. Il est à noter que la zone touchée se trouve sur une île isolée à cinq heures de bateau de la capitale provinciale Natuna.

