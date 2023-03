https://fr.sputniknews.africa/20230306/deux-avions-un-helicoptere-deux-radars-us-et-pres-de-500-militaires-bilan-des-pertes-ukrainiennes-1058116046.html

Deux avions, un hélicoptère, deux radars US et près de 500 militaires: bilan des pertes ukrainiennes

Ces dernières 24 heures, les forces russes ont abattu deux avions de chasse et un hélicoptère ukrainiens. Environ 500 militaires ennemis ont été éliminés, dont... 06.03.2023, Sputnik Afrique

Au cours de combats aériens, des chasseurs russes ont abattu un Su-27 dans la région de Zaporojié et un MiG-29 près de la ville de Krasnoarmeïsk, en RPD, ainsi qu’un hélicoptère Mi-8, également en République populaire de Donetsk (RPD).495 militaires ukrainiens ont été éliminés sur toute la ligne de front, dont 225 environ sur l’axe de Donetsk et quelque 160 sur l’axe de Krasny Liman.Un radar AN/TPQ-37 de fabrication américaine et un radar du système antiaérien S-300 ont été détruits en RPD et un autre AN/TPQ-37, dans la région de Zaporojié.En outre, les forces russes ont détruit au cours de ces dernières 24 heures, tous axes confondus, un char, 8 véhicules de combat d’infanterie, 19 blindés et trois LRM Grad, deux LRM Ouragan, un obusier D-30, un obusier automoteur Akatsia, ainsi qu’un système antiaérien Bouk-M1.En 24 heures, 15 projectiles des LRM HIMARS et Ouragan ont été interceptés et 9 drones ont été détruits.

