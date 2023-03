https://fr.sputniknews.africa/20230306/-ce-ne-sont-pas-nos-mots-mais-les-leurs-la-star-russe-du-canular-deplore-son-eviction-de-youtube-1058118065.html

"Ce ne sont pas nos mots, mais les leurs": la star russe du canular déplore son éviction de YouTube

Les célèbres imitateurs russes Lexus et Vovan ont vu leur compte bloqué par YouTube, après avoir piégé plusieurs responsables politiques occidentaux. L’un des... 06.03.2023, Sputnik Afrique

Les géants américains du numérique ne semblent pas avoir le sens de l’humour. Les deux imitateurs russes Alexeï Stoliarov et Vladimir Kouznetsov, alias Lexus et Vovan, ont en effet vu deux de leurs comptes suspendus par YouTube, le 5 mars.Adeptes des pièges tendus aux dirigeants politiques, les deux comiques s’étonnent de cette sanction, puisqu’ils ne font que mettre en ligne leurs canulars téléphoniques, comme l’explique Alexeï Stoliarov à Sputnik.L’imitateur affirme que le gouvernement britannique avait déjà envoyé une demande à la direction de YouTube, indiquant à la plateforme que les deux imitateurs étaient de "véritables menaces" pour la sécurité nationale. Une colère née de leur récent canular à l’encontre de Ben Wallace, Secrétaire britannique à la Défense. Piégé, celui-ci avait avoué que les stocks de missiles Outre-Manche étaient au plus bas.Début mars, Lexus et Vovan avaient également réussi a piégé l'ancien ministre britannique des Affaires étrangères William Hague. Une dernière plaisanterie qui a fait déborder le vase, estime Alexeï Stoliarov.Lassés de ces restrictions, les deux imitateurs ont désormais migré sur la plateforme RuTube, gardant une chaîne de réserve sur Reddit.Stars du canularBien connus en Russie, Lexus et Vovan ont multiplié les plaisanteries ces derniers mois, mettant à jour les contradictions de certains dirigeants occidentaux sur le dossier ukrainien. Fin février, ils avaient notamment piégé Angela Merkel, qui leur avait avoué que les accords de Minsk n’avaient servi qu’à faire gagner du temps à Kiev pour se préparer au conflit.En 2021, ils avaient également piégé la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, qui avait déclaré en privé qu’il n’y avait pas d’unanimité européenne sur les sanctions contre le Nord Stream 2.Lexus et Vovan endossent le rôle de diverses personnalités afin de berner leur victime. Leur imitation de Greta Thunberg a souvent réussi, leur permettant de piéger le dirigeant canadien Justin Trudeau ou la membre du Congrès des États-Unis Maxine Waters.

