https://fr.sputniknews.africa/20230305/khartoum-et-moscou-en-discussion-sur-la-production-dhydrocarbures-1058110014.html

Khartoum et Moscou en discussion sur la production d’hydrocarbures

Khartoum et Moscou en discussion sur la production d’hydrocarbures

La Russie pourrait aider le Soudan à produire du pétrole et à construire des barrages hydrauliques. Le ministre soudanais de l’Énergie par intérim, Mohammed... 05.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-05T21:37+0100

2023-03-05T21:37+0100

2023-03-05T21:37+0100

soudan

russie

pétrole

hydrocarbures

zaroubejneft

rosneft

barrages

énergie hydraulique

infrastructure

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/1a/1052338236_547:0:1052:284_1920x0_80_0_0_4f6d469ac00cd249154de81171028b42.jpg

Le Soudan mène des entretiens avec les sociétés pétrogazières russes Rosneft et Zaroubejneft sur la production d’hydrocarbures, a déclaré à Sputnik le ministre soudanais de l’Énergie et du pétrole par intérim, Mohamed Abdullah.L’officiel soudanais a rappelé que plusieurs sociétés pétrolières étaient déjà présentes dans le secteur pétrogazier de son pays.Dans cette optique, Khartoum souhaite coopérer avec Moscou concernant l’amélioration d’autres infrastructures. Le pays a besoin de l’assistance russe pour augmenter ses capacités de production d’énergie. Il espère profiter de l’expérience russe dans la construction des barrages, a confié le ministre.Le Soudan et la Russie ont déjà signé un accord de coopération dans le nucléaire civil, a-t-il ajouté.Dmitri Semenov, directeur du département de la Coopération internationale du ministère russe de l’Énergie, avait précédemment annoncé que Moscou et Khartoum s’entretenaient en vue d’élargir leur interaction dans le secteur pétrolier.

soudan

russie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

soudan, russie, pétrole, hydrocarbures, zaroubejneft, rosneft, barrages, énergie hydraulique, infrastructure, afrique subsaharienne, international