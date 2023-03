https://fr.sputniknews.africa/20230305/arrivee-a-goma-des-militaires-burundais-de-la-force-regionale-mise-en-place-par-leac-1058109640.html

Arrivée à Goma des militaires burundais de la force régionale mise en place par l'EAC

Une trentaine de militaires burundais sont arrivés dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans le cadre du déploiement d'une force régionale visant... 05.03.2023, Sputnik Afrique

Une trentaine de militaires burundais sont arrivés, ce dimanche 5 mars à Goma, dans l'Est de la République démocratique du Congo, relatent les médias locaux.Les militaires burundais sont déployés dans le cadre d'une force régionale mise en place par les pays de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) pour tenter d'endiguer l'avancée du mouvement M23 et démettre la centaine de groupes armés qui sévit dans la partie orientale du pays. Le contingent burundais devant être déployé au Nord-Kivu, censé atteindre une centaine d'hommes, "est en train de venir par route" dans la journée, a déclaré le général congolais Emmanuel Kaputa Kasenga, commandant adjoint de la force est-africaine, cité par des médias.Le porte-parole de la force, le major kényan Wanyoni Nyakundi, pour sa part indiqué qu'ils arrivaient depuis Bujumbura, la capitale du Burundi, dans un avion de l'armée kényane. Les troupes burundaises s'ajoutent à un contingent de l'armée kényane d'environ un millier d'hommes déjà déployé dans et autour de Goma depuis novembre 2022. Des troupes sud-soudanaises et ougandaises sont encore attendues en RDC pour compléter le dispositif militaire décidé par l'EAC. Le mouvement M23 a repris les armes fin 2021. Kinshasa accuse le Rwanda de le soutenir, ce qui a été corroboré par des experts de l'Onu, bien que Kigali rejette ces accusations.

