Victoire et intégrité territoriale de l’Ukraine? Zelensky sourit et secoue la tête – vidéo

Victoire et intégrité territoriale de l’Ukraine? Zelensky sourit et secoue la tête – vidéo

Le Président letton a fait sourire Volodymyr Zelensky en parlant de l'intégrité territoriale et de la victoire de l'Ukraine. Cette scène a eu lieu lors d’une... 04.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-04

Volodymyr Zelensky n’a pas pu s’empêcher de sourire lorsqu’Egils Levits, le Président letton, a parlé d’une possible victoire de Kiev au cours d’une conférence de presse tenue le 3 mars à Lvov, dans l’ouest du territoire ukrainien. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube officiellede la présidence ukrainienne.M.Levits a souligné la nécessité pour Kiev de rétablir son intégrité territoriale après la victoire de son armée. À cet instant précis, M.Zelensky a ironiquement regardé son collègue letton et a secoué la tête en signe de dénégation. Puis il refait une mine sérieuse.La conférence de presse s’est tenue à l’issue de la cérémonie de signature d’une déclaration conjointe confirmant le soutien de la Lettonie à la pleine intégration européenne et euro-atlantique de l'Ukraine.

