Trump enregistre une chanson avec les personnes arrêtées pour l’assaut du Capitole - audio

Le 45e chef de l’État américain a fait une chanson avec une chorale composée de ses partisans mis en prison, car ayant pris d’assaut le Capitole il y a plus de... 04.03.2023, Sputnik Afrique

Donald Trump et un groupe de personnes incarcérées pour leur participation à l’assaut du Capitole ont collaboré pour une chanson intitulée "Justice for all" ("Justice pour tous" en anglais), relate le journal Forbes.L’ex-Président des États-Unis y récite le serment d’allégeance au drapeau américain, tandis qu’environ 20 détenus chantent l'hymne national et scandent "USA" à la fin.Ce single a déjà été diffusé sur des plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music et YouTube.Selon le média, les bénéfices sont destinés aux familles des personnes incarcérées pour leur rôle dans l’assaut du Capitole, qui avait fait cinq morts.Des événements inéditsIl y a un peu plus de deux ans, le 6 janvier, les États-Unis ont vécu une tentative de rejouer par la force les résultats de l'élection présidentielle. Des partisans de Donald Trump, assurant comme lui que le scrutin avait été "volé" par Joe Biden, avaient attaqué le siège du Congrès à Washington pour stopper la certification des résultats.Au total, cinq manifestants sont décédés et 138 policiers ont été blessés.À ce jour, la police américaine a arrêté plus de 950 personnes et recherche toujours 350 participants. Plus d'un tiers ont déjà été jugés sur des chefs d'accusation variés, allant de simple "intrusion" à "sédition", et 192 ont écopé de peines de prison, d'après le procureur fédéral de Washington.Quant à Donald Trump, depuis sa déclaration de candidature à la présidentielle de 2024, un procureur spécial a été désigné pour superviser, de manière indépendante, les investigations le concernant. Le 19 décembre dernier la commission d'enquête parlementaire a recommandé, à l'unanimité, que des poursuites pénales soient lancées contre lui, notamment pour appel à l'insurrection et complot à l'encontre de l'État. Ces recommandations sont pourtant purement consultatives.Le 2 mars, le ministère américain de la Justice a estimé dans un document officiel qu’il pourrait être poursuivi au civil par des victimes et ne pourrait pas s’abriter derrière son immunité présidentielle.

