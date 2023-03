https://fr.sputniknews.africa/20230304/le-president-namibien-recadre-un-representant-allemand-a-propos-de-la-chine--video-1058104204.html

Le Président namibien recadre un représentant allemand à propos de la Chine- vidéo

La chaîne YouTube africaine 2nacheki a mis en ligne une vidéo de 2018 montrant le Président namibien en train de recadrer un ex-président du parlement... 04.03.2023, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

namibie

chine

allemagne

Une vidéo refait surface sur les réseaux sociaux, où Hage Gottfried Geingob, Président namibien, remet à sa place Norbert Lammert, président de la Fondation Konrad-Adenauer et ex-président du parlement allemand. Elle a été récemment mise en ligne par la chaîne YouTube africaine 2nacheki et par d’autres médias sur Twitter et YouTube.Le Président namibien a noté que ses concitoyens, y compris les diplomates, étaient harcelés en Allemagne alors que les Allemands ne rencontraient aucun problème en Namibie. "Pourquoi parlez-vous des Chinois? Parlez plutôt des Allemands, de votre manière de nous traiter là-bas. Les Chinois ne nous traitent pas comme ça", a poursuivi M.Geingob. À chaque fois que les Européens viennent, ils parlent des Chinois, a déploré le chef de l’État. Et de préciser que des Chinois venaient en Namibie pour investir.En février dernier, le Président Geingob a rencontré Zhao Weiping, nouvel ambassadeur de Chine. Le chef d’État a déclaré que la Namibie comptait sur une implication accrue des entreprises chinoises dans la croissance de son secteur de l'énergie verte, en particulier de l'hydrogène vert, selon le journal Namibia Economist.

