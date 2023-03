https://fr.sputniknews.africa/20230304/le-ministre-russe-de-la-defense-inspecte-des-troupes-dans-une-zone-de-loperation-speciale---video-1058099581.html

Le ministre russe de la Défense inspecte des troupes dans une zone de l’opération spéciale - vidéo

Le ministre russe de la Défense inspecte des troupes dans une zone de l’opération spéciale - vidéo

La Défense russe a publié une vidéo annonçant l’inspection de son chef dans une zone de l’opération spéciale en Ukraine. Il y a entendu des rapports des... 04.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-04T09:44+0100

2023-03-04T09:44+0100

2023-03-04T09:44+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

international

ministère russe de la défense

sergueï choïgou

opération militaire

récompense

inspections

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103173/11/1031731173_0:77:2295:1367_1920x0_80_0_0_5a2292abd1c7fe9e3900f5f9a6ac837a.jpg

Sergueï Choïgou a inspecté un poste de commandement de l'une des unités militaires sur l’axe du sud de Donetsk, a fait savoir son ministère ce 4 mars.Le ministre russe de la Défense a entendu un rapport du colonel général Roustam Mouradov et des officiers du quartier général sur la situation actuelle et les actions des troupes.M.Choïgou s'est également adressé aux soldats, les remerciant pour leur dévouement et leur héroïsme. Le ministre a décoré des militaires.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, international, ministère russe de la défense, sergueï choïgou, opération militaire, récompense, inspections