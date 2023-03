https://fr.sputniknews.africa/20230304/le-film-ashkal-remporte-le-grand-prix-de-la-28eme-edition-du-fespaco-1058104015.html

Le film Ashkal remporte le grand prix de la 28e édition du FESPACO

Le jury du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a donné la liste des lauréats. Le film tunisien Ashkal de Youssef Chebbi... 04.03.2023, Sputnik Afrique

Le long-métrage tunisien Ashkal de Youssef Chebbi a décroché, ce samedi 4 mars à Ouagadougou, l'Étalon de Yennenga, grand prix du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). Ainsi, le jury de cette compétition présidé par la cinéaste tunisienne Dora Bouchoucha, a décerné le prix du meilleur scénario au film marocain Bleu du caftan de Maryam Touzani, alors que le prix de la meilleure image est allé à Fiery Obasi pour son film Mami Wata du Nigeria. Les prix des meilleures interprétations masculine et féminine sont revenus respectivement à l'ensemble d’acteurs et d'actrices du film Sous les figues, réalisé par Erige Sehiri, de Tunisie, tandis que le prix de la meilleure musique a été décerné à Ery Claver, du Nigeria, pour son film Our lady of chinese shop. La cérémonie de clôture, qui s'est tenue au Palais des sports de Ouaga 2000 en présence du Président de la transition burkinabè, Ibrahim Traoré, a été ponctuée de prestations musicales et artistiques.Le FESPACOUn total de 15 films, représentant une dizaine de pays africains, étaient en lice pour la compétition officielle de ce festival, qui accueillait le cinéma malien en invité d’honneur.Créé en 1969 et institutionnalisé en 1972, le FESPACO devient biennal à partir de sa sixième édition, en 1979. Il rassemble les années impaires, pendant une semaine, professionnels et amateurs, d'Afrique comme du reste du monde, autour d’un facteur commun: le cinéma africain et celui de la diaspora africaine. Cette édition avait pour thème "Cinémas africains et culture de la paix".

