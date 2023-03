Saboteurs dans une région russe: "ce sera perçu comme une escalade de la guerre"

https://fr.sputniknews.africa/20230303/saboteurs-dans-une-region-russe-ce-sera-percu-comme-une-escalade-de-la-guerre-1058097448.html

Au lendemain d’une attaque de saboteurs dans une région frontalière russe, Nikola Mirkovic, écrivain franco-serbe et président de l’association Ouest-Est... 03.03.2023, Sputnik Afrique

L’incursion de saboteurs le 2 mars dans la région russe de Briansk, voisine de l’Ukraine, "sera perçue comme une escalade de guerre", a déclaré à Sputnik Nikola Mirkovic, écrivain franco-serbe et président de l’association Ouest-Est, qui vient en aide aux victimes du conflit dans le Donbass.Qui est derrière l’attaque?À son avis, les États-Unis pourraient être derrière cette attaque qui a fait deux morts et un blessé parmi les civils.À l’appui de ces soupçons, il rappelle que Washington et ses alliés de l’Otan continuent d’armer l’Ukraine en refusant de "voir le mal qu’ils génèrent en Ukraine, en Russie et dans le monde".Toutefois l’écrivain croit qu’il faut attendre les résultats de l’enquête sur cette attaque.À qui profiterait l’escalade du conflit?Pour M.Mirkovic, l’amplification du conflit profiterait surtout au Président Zelensky qui "est en train de perdre":La France, un médiateur comme par le passé? Hors de questionM.Mirkovic est certain que la France a "perdu ce rôle de médiateur international qui était le sien" en s’alignant sur la stratégie des États-Unis.En général, il estime qu’aucun, ou presque aucun, pays européen n’a de politique étrangère indépendante et souveraine, "parce qu'il y a une telle pression de Washington et de Bruxelles de s'aligner sur l'atlantisme qu'il y a peu de place. Et il faut être très courageux".Pourtant de l’avis de M.Mirkovic, il faudrait que ce soit un pays européen qui ait l’audace de proposer un plan de paix, puisqu’"aucun pays étranger à l’Europe ne devrait avoir un poids important dans le conflit européen".Mais à l’heure actuelle, on ne voit que des "pays étrangers au continent qui ont de bonnes idées pour résoudre le conflit", constate l’écrivain, qui cite la Chine, la Turquie ou Israël parmi les puissances capables de proposer des efforts de paix.Armer Kiev pour détourner l’attention de l’Afrique?Le fait que la France se trouve parmi les premiers pays à fournir des armes à Kiev pourrait s’expliquer aussi par son désir de détourner l’attention de Moscou du continent africain où la France perd son influence, selon M.Mirkovic."On voit bien qu'en Afrique, la Russie est un peu pointée du doigt, qualifiée de bouc émissaire, pour l'incompétence et en tout cas l'impéritie de la France en Afrique. Et peut-être que c'est une façon de rendre un coup en Ukraine", conclut-il.

