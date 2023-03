https://fr.sputniknews.africa/20230303/le-qatar-promet-un-stade-du-mondial-2022-a-la-tunisie-1058097110.html

Le Qatar promet un stade du Mondial 2022 à la Tunisie

Lors d’une visite en Tunisie, le Premier ministre du Qatar a annoncé l’intention de son pays de transférer à la Tunisie l’un des stades confectionnés... 03.03.2023, Sputnik Afrique

Le Qatar a exprimé le souhait de faire don du Stade 974, qui a accueilli sept matchs du Mondial 2022 de la FIFA, à la Tunisie. Une annonce faite par Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani, Premier ministre et ministre qatari de l'Intérieur, lors d’une rencontre avec le Président tunisien à Carthage le 28 février, a déclaré la présidence tunisienne.Selon le quotidien panarabe indépendant Al-Quds-Al-Arabi, il s’agit du Stade 974, anciennement connu sous l’appellation de Stade Ras Abu Aboud. C’est un stade de football démontable qui est actuellement situé à Doha. Il a été construit à partir de conteneurs et d’éléments modulaires en acier, précise la FIFA sur son site internet.Les médias ont précédemment annoncé que Tunis avait demandé de déplacer le stade 974.Une première pour un responsable qatariLe séjour du Premier ministre Bin Khalifa en Tunisie a été la première visite d’un haut responsable qatari dans ce pays depuis un certain temps, note Al-Quds-Al-Arabi. La délégation de haut niveau qatarie a réuni le ministre du Travail, le ministre d’État aux Affaires étrangères et le sous-secrétaire du ministère du Commerce et de l’Industrie.Le gouvernement qatari a précisé que les entretiens ont porté sur les moyens d’améliorer les relations avec la Tunisie. Cette dernière précise de son côté que pendant leur rencontre, le Cheikh Al-Thani a également exprimé la volonté de son pays de financer ou de contribuer à la réalisation d'un certain nombre de projets en Tunisie. Parmi les plans y figurent ceux de la plateforme de production agricole de Sidi Bouzid et l'hôpital pluridisciplinaire pour enfants de Manouba, selon la présidence tunisienne.*Meta (Facebook et instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

