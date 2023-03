https://fr.sputniknews.africa/20230303/le-chef-de-la-diplomatie-europeenne-explique-pourquoi-la-russie-ne-peut-pas-etre-exclue-du-g20-1058089832.html

Le chef de la diplomatie européenne explique pourquoi la Russie ne peut pas être exclue du G20

Le chef de la diplomatie européenne explique pourquoi la Russie ne peut pas être exclue du G20

Face aux appels de Washington et de Kiev à exclure la Russie du G20, le chef de la politique étrangère de l’Union européenne a souligné que cette mesure serait... 03.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-03T11:11+0100

2023-03-03T11:11+0100

2023-03-03T11:11+0100

g20

ue

russie

sommet

ukraine

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/03/1058089685_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_d91df47994a07439ae03fa9be01b73d5.jpg

S’exprimant le 3 mars à New Delhi, le chef de la politique étrangère de l’UE a souligné l’importance "d’écouter les autres" en réponse à une question sur la possibilité de suspendre la Russie du G20 et de continuer à régler les problèmes actuels dans le monde.Le G20 est une organisation informelle qui rassemble les plus grandes économies développées et émergentes. Il comprend l'Australie, l'Argentine, le Brésil, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Canada, la Chine, le Mexique, la Russie, l'Arabie saoudite, les États-Unis, la Turquie, la France, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et le Japon.Après le début de l'opération spéciale, les États-Unis et l'Ukraine, qui ne font pas partie du groupe, ont appelé à plusieurs reprises à exclure la Russie du G20.En mars 2022, la Pologne a proposé de prendre la place de la Russie au G20. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a noté qu'aucun membre de l'association ne peut priver un autre de son adhésion.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

g20, ue, russie, sommet, ukraine, josep borrell