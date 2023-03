https://fr.sputniknews.africa/20230303/lagriculture-est-un-domaine-militaire-un-cultivateur-malien-se-confie-a-sputnik-1058098766.html

"L’agriculture est un domaine militaire": un cultivateur malien se confie à Sputnik

Rendre l’agriculture africaine moderne pour garantir la souveraineté alimentaire du continent, protéger la nature contre les multinationales et collaborer avec... 03.03.2023, Sputnik Afrique

En tant que président de la chambre d'agriculture de sa commune et membre de plusieurs coordinations agricoles privées, il dit lutter "fortement pour la modernisation de l'agriculture".Garantir la souveraineté alimentaire de l’AfriqueM.Sidibé a nommé les facteurs qui pourraient permettre au continent africain de devenir autosuffisant.Selon M.Sidibé, la situation en Ukraine pèse sur les agriculteurs africains qui sentent le poids du manque d’engrais pour leurs cultures. Ces derniers temps, le prix de l'engrais a été multiplié par trois. Or, les agriculteurs ne peuvent pas multiplier par trois le prix de vente de leurs produits "sinon toute la population locale africaine va mourir".L’expansion des multinationales en AfriqueUn autre problème auquel fait face l’Afrique est l’expansion des multinationales. Celles-ci exploitent les forêts pour faire des cultures d’exportation au détriment des cultures locales, qui "constituent l’alimentation de base des Africains". Cela se fait en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Afrique centrale, dans le bassin et la forêt au Congo, deuxième poumon après l’Amazonie.Pour M.Sidibé, le Mali n’est pas touché par ce problème et en est très fier. Ce pays protège son agriculture au nom de ses intérêts nationaux, selon lui. C’est aussi la raison pour laquelle le Mali a "de très fortes relations avec la Russie, même si elles sont critiquées ailleurs", ajoute-t-il.La Russie pourrait aider l’Afrique à "faire de belles choses"D’après M.Sidibé, les agriculteurs de son continent comptent "beaucoup sur la Russie pour tout ce qui est engrais, tout ce qui est tracteurs, un partenariat gagnant-gagnant dans la dignité et pour avancer pour faire de belles choses".

