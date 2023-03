https://fr.sputniknews.africa/20230303/la-majorite-des-francais-ne-fait-pas-confiance-a-macron-selon-un-sondage-1058088066.html

La majorité des Français ne fait pas confiance à Macron, selon un sondage

D'après le sondage de l'entreprise Kantar Public - Epoka effectué par Le Figaro, 64% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron, dont 41% ne lui font... 03.03.2023, Sputnik Afrique

Plus de la moitié des Français ne font pas confiance au Président de la république, selon un sondage d’opinion publié le 2 mars.La cote de confiance de sa première ministre suit la même pente et ne le protège donc pas, ressort-t-il de même source, précisant que ceux qui ne font pas confiance en Élisabeth Borne sont passés de 48% en juin dernier à 64% ce mois-ci.D'après le sondage, réalisé les 26 et 27 février auprès d’un échantillon de 1.000 personnes représentatif de l'ensemble de la population, tous les ­ministres testés sont en forte baisse, ­notamment ceux qui sont montés au créneau pour défendre la réforme des retraites portée par le gouvernement, Gabriel Attal, Olivier Véran ou Bruno Le Maire.Si selon ses conseillers, Macron visait à "ramener de la sérénité et de la confiance" à l'issue des discussions parlementaires autour de la réforme des retraites, ce pari est ainsi loin d'être gagné, estime le média sur la base des résultats du sondage.

