Des Su-25 russes anéantissent des points fortifiés de l'armée de Kiev - vidéo

Une mission de Su-25 Gratch de l'armée russe a abouti à la destruction de points fortifiés de l'ennemi sur l'un des axes de l'opération spéciale en Ukraine...

Des pilotes militaires russes ont réalisé des tirs contre des bastions ukrainiens dans la zone d’Avdeïevka, dans le Donbass, à l’aide de l’aviation d’attaque de Su-25 Gratch.Une vidéo, à la disposition de l’agence, montre le moment des frappes et les conséquences.En résultat: un certain nombre de fortifications des forces de Kiev ont été détruites, a fait savoir à Sputnik un militaire russe.Selon la source, ce sont les éclaireurs russes opérant sur cet axe qui y ont identifié plusieurs cibles importantes, à savoir des bastions et des points d'observation ukrainiens.Selon lui, des bombes explosives FAB-500 ont été utilisées dans ce raid aérien.Pour surveiller les objectifs et enregistrer les conséquences des tirs, les troupes russes ont mis en œuvre un système optique-électronique de pointe nommé Ironiya (Ironie en français).

