Des soldats US en Ukraine: une mission de la CIA démasquée par un ex-conseiller du Pentagone

La Central Intelligence Agency (CIA) envoie des militaires américains en Ukraine, prétextant que ce sont des soldats sous contrat, afin d’aider l’armée de ce pays à manier les équipements de l’Otan, a déclaré le colonel Douglas McGregor, ancien conseiller du Pentagone.Incapables d’utiliser les armements occidentaux?Selon lui, ces mercenaires, qui portaient hier encore des uniformes américains, arrivent en Ukraine. Sans eux, les soldats ukrainiens ne seraient pas en mesure d’utiliser la plupart des équipements occidentaux.M.McGregor ajoute que les forces ukrainiennes ne seront pas capables non plus de contrôler les nouveaux chars promis par l’Otan. Il serait donc prévu d'envoyer en Ukraine des instructeurs européens de République tchèque, d'Allemagne, de Lettonie, de Lituanie, de Norvège et du Royaume-Uni. Moscou a plusieurs fois déclaré aux pays occidentaux que leur assistance militaire ne présageait rien de positif pour Kiev et ne faisait que prolonger le conflit.

