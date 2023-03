https://fr.sputniknews.africa/20230303/des-exportations-record-de-charbon-observees-en-tanzanie-en-2022-1058095279.html

Des exportations record de charbon observées en Tanzanie en 2022

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit le dicton. La crise énergétique mondiale a occasionné la hausse des exportations de charbon tanzaniennes au... 03.03.2023, Sputnik Afrique

La Tanzanie a exporté du charbon pour 195,5 millions de dollars au cours de l'année se terminant en janvier, soit neuf fois plus que pendant la même période de 2021 (22,2 millions), indique la Banque de Tanzanie (BoT) dans sa revue économique mensuelle de février. Le rapport précise qu’une grande partie de ce charbon était destinée aux marchés régionaux, tels que le Kenya, la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Parmi d’autres acheteurs du charbon tanzanien figurent la Pologne, Hong Kong, l'Inde et le Sénégal.En 2022, les prix du charbon ont atteint des niveaux sans précédent en mars, puis à nouveau en juin. Ce constat s’expliquerait par des tensions liées à la crise énergétique mondiale, en particulier la hausse des prix du gaz, ainsi que des conditions météorologiques défavorables en Australie, un fournisseur international clé, selon les médias.Les exportations de diamant et d’or ont aussi connu une hausseSelon le rapport de la banque centrale de Tanzanie, les autres minéraux qui ont contribué à la hausse des exportations tanzaniennes sont les diamants et l'or.Le pays a exporté des diamants pour 62,5 millions de dollars en 2022, contre 8,7 millions de dollars US en 2021, en raison de la reprise de la production aux mines Williamson.Ses exportations d'or se sont également accrues, à 2.904 millions de dollars contre 2.655,8 millions de dollars en 2021, en raison des effets de volume et de prix.

