Dénonciation d’un accord franco-burkinabè: "Il mérite d’être rompu il y a très longtemps"

Dénonciation d’un accord franco-burkinabè: "Il mérite d’être rompu il y a très longtemps"

Le Burkina Faso a décidé de mettre fin à son accord militaire qui date de plus de 60 ans avec la France en raison d'absence de progrès et de sa volonté de...

Pourquoi le Burkina Faso a décidé de dénoncer un accord militaire conclu en 1961 avec la France? Quel avenir attend le pays après cette décision? Comment Paris pourrait-il réagir? Interrogés par Sputnik, des spécialistes burkinabés ont livré leurs réflexions sur ces questions.Cet accord "mérite d’être rompu il y a très longtemps" en raison de son inefficacité, a estimé un militant burkinabé:Selon lui, la France et surtout l'Europe devraient revoir leurs partenariats avec les pays africains. À ce sujet, il a cité l’exemple de l’Ukraine à laquelle l’Occident fournit des armes, et en même temps, ce dernier envoie des soldats à l’Afrique.Déception et stagnationExigé par le Mali et le Burkina Faso, le départ des troupes françaises s’explique par une certaine déception des autorités africaines face à l’absence de succès dans la lutte contre le terrorisme, poursuit Salif Warma, secrétaire général de l'association des Burkinabè de Barcelone:Quelles conséquences négatives et positives?Tandis que Paris n’a pas encore communiqué de réponse détaillée à cette dénonciation, Salif Warma suppose que la France pourrait mettre des bâtons dans les roues et déstabiliser davantage le Burkina Faso:Il a également pointé le risque de l’utilisation abusive des données numériques "pour pirater nos communications les plus secrètes", le pays les hébergeant en France et utilisant des satellites français.Cependant, à long terme, la défense et la sécurité burkinabè "se porteront mieux" si l’État "arrive à délier tous ces liens".Enfin, le responsable de cette association a suggéré que Paris "pourrait être complice des récentes attaques […] en utilisant comme base arrière le Niger et le Bénin et en espionnant notre système de renseignement".Quel rôle la Russie pourrait-elle jouer?Cherchant à lutter contre le terrorisme, le Burkina pourrait être soutenu par Moscou qui a fait part de sa disposition à l’aider. Pour Salif Warma, le champ de cette éventuelle coopération est assez large:Il a aussi rappelé la nécessité de fabriquer des armes avec les transferts de technologie et de développer le secteur nucléaire civil pour atteindre une indépendance énergétique.

