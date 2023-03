https://fr.sputniknews.africa/20230302/les-femmes-ne-jouissent-que-des-trois-quarts-des-droits-juridiques-des-hommes-selon-la-bm-1058086874.html

"Les progrès en matière d’égalité de traitement pour les femmes ont été les plus faibles depuis 20 ans", indique le rapport Les Femmes, l'Entreprise et le Droit 2023 de la Banque mondiale (BM). Le score moyen mondial de l’indice est de 77,1 sur 100 en 2022, soit seulement un demi-point de plus qu’en 2021, relève la même source.Réformes lancées dans 18 paysDepuis 2021, 18 économies ont introduit un total de 34 réformes en faveur de l’égalité entre les sexes dans tous les domaines mesurés par l’indice Les Femmes, l’Entreprise et le Droit, soit le nombre le plus faible depuis 2001, ajoute le rapport. La plupart des réformes ont porté sur l’augmentation des congés payés pour les deux parents, la suppression des restrictions relatives au travail des femmes et l’obligation de garantir l’égalité salariale. Au cours des cinq dernières décennies, la moyenne mondiale du score de l’indice Les Femmes, l’Entreprise et le Droit a progressé d’environ deux-tiers grâce à plus de 2.000 réformes visant à renforcer les droits juridiques des femmes, indique la Banque mondiale. En 53 ans, les économies ont introduit le nombre impressionnant de 2.151 réformes dans les 35 domaines mesurés, ce qui a permis de faire passer la moyenne mondiale du score de l’indice "Les Femmes, l’Entreprise et le Droit" de 45,8 à 77,1 points. Entre 2000 et 2009, plus de 600 réformes ont été introduites, avec un pic de 73 réformes annuelles observé en 2002 et en 2008, note le document. "En 2022, seules 34 réformes ont été enregistrées, un niveau historiquement bas depuis 2001", fait remarquer le rapport, ajoutant qu'il faudra encore 1.549 réformes pour atteindre l’égalité entre les sexes aux yeux de la loi partout dans le monde. Parité entre les sexes dans 14 paysSelon la même source, seules 14 économies ont atteint la parité juridique entre les sexes en 2022, telle que mesurée par l’indice "Les Femmes, l’Entreprise et le Droit" et les progrès ont été inégaux d’une région à l’autre et sur la durée. À travers le monde, chaque économie a mis en œuvre au moins une réforme depuis 1970, permettant aux femmes dde se rapprocher de la parité selon la loi, souligne le dossier. Sur l’ensemble des domaines mesurés, les réformes les plus nombreuses ont concerné la lutte contre la violence domestique, l’interdiction de la discrimination basée sur le sexe en matière d’emploi et la législation sur le harcèlement sexuel. Inégalités de salaires dans 93 paysLes Femmes, l’Entreprise et le Droit 2023 est la 9e d’une série d’études annuelles qui mesure les avancées vers la parité dans 190 économies en examinant les lois et réglementations qui affectent les opportunités économiques des femmes. Le projet présente huit indicateurs, structurés autour des interactions des femmes avec la loi au cours de leur vie et leur carrière: mobilité, travail, rémunération, mariage, parentalité, entrepreneuriat, actifs et retraite.

