https://fr.sputniknews.africa/20230302/la-gouvernance-mondiale-a-echoue-estime-le-premier-ministre-indien-au-g20--1058050566.html

"La gouvernance mondiale a échoué", estime le Premier ministre indien au G20

"La gouvernance mondiale a échoué", estime le Premier ministre indien au G20

Les crises financières, le changement climatique, la pandémie, le terrorisme et les guerres "montrent clairement que la gouvernance mondiale a subi des... 02.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-02T06:19+0100

2023-03-02T06:19+0100

2023-03-02T08:47+0100

international

g20

opération militaire

inde

crise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101931/37/1019313764_0:0:2825:1589_1920x0_80_0_0_c8b25aa28717e7ccc7ef7e4fb7d60f7c.jpg

Le Premier ministre indien Narendra Modi a estimé jeudi à l'ouverture d'une réunion du G20 à New Delhi que les institutions multilatérales avaient "échoué" à relever les défis urgents auxquels le monde fait face."Nous devons tous reconnaître que le multilatéralisme est en crise aujourd'hui", a souligné M. Modi.Les chefs de la diplomatie des pays du G20 se réunissent, les 1er et 2 mars, à New Delhi. Le conflit en Ukraine devrait dominer la réunion entre les chefs de la diplomatie des principales puissances mondiales, a reconnu mercredi devant la presse le secrétaire d'Etat indien aux Affaires étrangères Shri Vinay Kwatra.L'Inde, pays organisateur du G20, se fixe pour priorité de sa présidence tournante la réduction de la pauvreté et le financement des effets du réchauffement climatique.

inde

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

international, g20, opération militaire, inde, crise