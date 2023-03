https://fr.sputniknews.africa/20230302/des-migrants-africains-dans-les-rues-de-paris-contre-une-loi-sur-la-migration-1058087666.html

Des migrants africains dans les rues de Paris contre une loi sur la migration

Pour protester contre le durcissement de la loi sur la politique migratoire, proposée par le ministre français de l'Intérieur, deux cents migrants d’Afrique... 02.03.2023, Sputnik Afrique

Près de 200 migrants d’Afrique sont descendus dans les rues de Paris ce jeudi 2 mars pour faire part de leurs désarrois concernant la loi "asile et migration" initié par Gérald Darmanin, ministre français de l'Intérieur, annonce un correspondant de Sputnik sur place.L’action a débuté vers à 13 heures à Saint Lazare. Les manifestants ont brandi des banderoles appelant le gouvernement français à délivrer des documents aux migrants, en scandant des slogans comme "À bas la loi Darmanin!, "Donnez-nous des papiers", "Nous voulons travailler".D’autres rassemblements, plus nombreux, contre la loi Darmanin sur l’immigration, seraient programmés pour le 4 et le 25 mars, selon les médias.La loi "asile et migration"La loi sur l’immigration autrement appelée "loi Darmanin" prévoit de nombreuses mesures pour faciliter l'expulsion des migrants. Le gouvernement français entend aussi durcir les règles de séjour en France pour les tenants d’un visa familial avec l’introduction d’un examen de français obligatoire pour les membres de la famille de ceux qui viennent dans le pays dans le cadre du regroupement familial.En novembre, le ministère de l'Intérieur avait annoncé qu'il renforcerait le contrôle sur l'expulsion des migrants illégaux. Ceux-ci seraient ajoutés à une liste de personnes recherchées pour s'assurer qu'ils quittent effectivement le sol français.Le Sénat procédera à l’examen du projet de loi fin mars.

