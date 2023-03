https://fr.sputniknews.africa/20230302/des-enfants-agresses-avec-des-seringues-en-algerie-que-cache-ce-phenomene-1058083939.html

Des enfants agressés avec des seringues en Algérie: que cache ce phénomène?

Des enfants agressés avec des seringues en Algérie: que cache ce phénomène?

Des cas d’inconnus piquant des enfants avec des aiguilles ont été signalés ces derniers jours près d’établissements d’enseignement en Algérie. Si, pour... 02.03.2023, Sputnik Afrique

Ces derniers jours, plusieurs écoliers et collégiens d’Algérie ont été agressés avec des seringues par des inconnus aux abords des établissements, relate TSA Algérie.Selon le média, ces actes ont été généralement effectués par des individus en voiture circulant à une certaine vitesse ou par des femmes vêtues de voile intégral. Les témoins ne les ont pas reconnus.Pour l’instant, la cause de ces incidents reste inconnue, mais quelques pistes s’esquissent.Un lien avec la sorcellerie?Il y a plus d’une semaine, un petit garçon a été hospitalisé à Constantine et était en observation pour déterminer si l’aiguille avec laquelle il a été agressé par une inconnue contenait une substance dangereuse, rapporte Ennahar TV.Il est à noter que plusieurs cas similaires ont été signalés dans différentes wilayas du pays et le phénomène prend de l’ampleur.En outre, El Khabar indique qu’à Chlef, la gendarmerie nationale a procédé le 28 février à l’arrestation de trois femmes de 30 à 60 ans qui visaient les enfants devant les établissements d’éducation avec le même procédé et d’autres moyens.À l’issue de cette mission, 200.000 dinars et des objets comme des boucles d’oreilles subtilisées aux élèves collégiennes et aux écolières ont été saisis.Ainsi, les trois suspectes, connues des forces de l’ordre, et qui ont des antécédents de sorcellerie, ont été présentées devant la justice.

