Maïkoul Zodi accuse Macron de "changer son fusil d’épaule" sur l’Afrique

La "nouvelle vision" de l’Afrique brossée avec "une profonde humilité" par Emmanuel Macron ce lundi à la veille de sa tournée africaine n’a pas convaincu le militant nigérien Maïkoul Zodi, coordinateur du mouvement Tournons La Page.Selon lui, M.Macron "essaye à chaque fois de changer son fusil d’épaule".Le discours lui a laissé cependant l’impression que la lutte menée "contre l’impérialisme français en Afrique est en train de porter ses fruits".Le militant estime que la détermination d’Emmanuel Macron à réaménager les bases françaises en Afrique constitue "une insulte à l’égard de notre intelligence", car le changement de forme de la présence française sur le continent "démontre que les autorités françaises à travers Emmanuel Macron reconnaissent leur défaite militaire et diplomatique".De l’irrespect envers les Africains et l’AfriqueEn ce qui concerne les tentatives du chef de l’État français de rejeter sur la Russie la responsabilité des échecs au Mali, au Burkina ou en Centrafrique, Maïkoul Zodi avance que les Africains peuvent "réfléchir d’eux-mêmes pour trouver des solutions adaptées aux multiples défis qui planent sur eux".Cependant, "Emmanuel Macron n’a aucun respect pour les Africains et même pour l’Afrique", car il ne parle pas d’Afrique en Afrique.Quatre pays au programmeLe Président français entame ce mercredi 1er mars une tournée dans quatre pays d’Afrique centrale: le Gabon, l’Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. À Libreville, il participera à un sommet sur la préservation des forêts du bassin du fleuve Congo.En juillet, il s’était déjà rendu au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Il entend enchaîner des déplacements en Afrique tous les six mois.

