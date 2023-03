https://fr.sputniknews.africa/20230301/accord-cerealier-des-ports-probablement-utilises-pour-fournir-des-matieres-radioactives-a-lukraine-1058042227.html

Accord céréalier: des ports probablement utilisés pour fournir des matières radioactives à l'Ukraine

Accord céréalier: des ports probablement utilisés pour fournir des matières radioactives à l'Ukraine

Les ports d'Odessa et de Tchernomorsk, engagés dans l'accord céréalier, ont pu être utilisés pour acheminer des matières radioactives en Ukraine, selon la... 01.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-01T07:32+0100

2023-03-01T07:32+0100

2023-03-01T08:10+0100

ukraine

céréales

russie

mer noire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104034/88/1040348887_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6ebc30e597160cdb3b3f77b001be628.jpg

La Russie déclare posséder des informations selon lesquelles l'Ukraine préparerait des provocations avec l'usage de substances radioactives.Moscou met en garde Kiev "et ses sponsors occidentaux" contre des actions irréfléchies "mettant en danger les vies et la santé de milliers de civils", a indiqué ce mercredi la porte-parole de la diplomatie russe.Une provocation ukrainienne liée à l'utilisation de matières radioactives pourrait avoir lieu près de la Transnistrie, État indépendant autoproclamé depuis la dislocation de l'URSS en 1991 au sein de la Moldavie, a précisé Maria Zakharova dans un communiqué.Les tensions sont attisées à présent autour de cette zone, voisine de l'Ukraine, selon Mme Zakharova.Incognito parmi le transit de blé Les ports d'Odessa et de Tchernomorsk, engagés dans l'accord céréalier, ont pu être utilisés pour acheminer des matières radioactives en Ukraine, d'après les données du ministère russe des Affaires étrangères. L'accord en question, conclu en juillet 2022 à Istanbul, expire le 18 mars. Il a été signé par des représentants de la Russie, de la Turquie, de l'Ukraine et de l'Onu et porte sur l'exportation de blé ukrainien, de produits alimentaires et d'engrais via des couloirs sécurisés en mer Noire depuis trois ports ukrainiens.

ukraine

russie

mer noire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, céréales, russie, mer noire