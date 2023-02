https://fr.sputniknews.africa/20230228/washington-offre-5-millions-de-dollars-pour-toute-information-sur-un-dirigeant-dal-shabaab-1058040237.html

Washington offre 5 millions de dollars pour toute information sur un dirigeant d'Al-Shabaab

Les Etats-Unis ont annoncé, mardi, une récompense de 5 millions de dollars pour toute information permettant d'identifier ou de localiser Ali Mohamed Rage... 28.02.2023, Sputnik Afrique

somalie

al-shabbaab (mouvement islamiste)

terrorisme

états-unis

"Ali Mohamed Rage, également connu sous le nom d'Ali Dheere, est le principal porte-parole d'Al-Shabaab depuis mai 2009 et est considéré comme l'un des hauts responsables de l'organisation terroriste", indique un communiqué du porte-parole du département d'Etat américain. Rage est né en 1966 dans le district de Hawlwadag à Mogadiscio, en Somalie, et a participé à la planification d'attentats au Kenya et en Somalie, ajoute la même source. Le département d'État américain avait désigné Al-Shabaab comme une organisation terroriste étrangère en mars 2008. Sept combattants d'Al-Shabaab ont été tués la semaine dernière en Somalie dans un raid américain, a indiqué le Commandement américain pour l'Afrique (AFRICOM). La frappe a été menée mardi dernier à la demande du gouvernement somalien, a affirmé AFRICOM dans un communiqué.

