Un "super porc" canadien, "incroyablement intelligent et insaisissable", menace les États-Unis

Un "super porc" canadien, "incroyablement intelligent et insaisissable", menace les États-Unis

Un "super-cochon" serait en train d’envahir les États-Unis. Il s'agit d'une nouvelle espèce qui inquiète les agriculteurs du nord des États-Unis. L'animal est "incroyablement intelligent et très insaisissable", avertit le quotidien britannique The Guardian.Dans les années 1980, en vue de créer des porcs plus gros produisant plus de viande, les agriculteurs canadiens ont commencé à élever des sangliers avec leurs porcs domestiques. Certains animaux se sont échappés de captivité, plus tard nombre d'entre eux ont été libérés faute de demande pour leur viande. Personne n’aurait pensé qu'ils puissent survivre au froid glacial, mais ils ont trompé les attentes.Des géants omnivoresCes bêtes pesant jusqu’à 300 kilos possèdent une épaisse couche de graisse et peuvent creuser des tunnels sous la neige pour s’abriter. Selon de nombreux experts, ils vont désormais se propager aux États-Unis, car ils prolifèrent très rapidement.Au Canada, ils ont fait des ravages sur les espèces indigènes au cours des deux dernières décennies. Ces animaux à fort appétit mangent presque tout, causent des dégâts aux cultures agricoles et peuvent se montrer très agressifs envers les humains.La santé humaine menacée“Ils se sont tellement répandus qu’il n’y a plus d’espoir de les éradiquer", a déploré auprès du Guardian Ryan Brook de l’université de la Saskatchewan au Canada. Ils "menacent nos cerfs de Virginie, nos wapitis et surtout la sauvagine", selon lui.Qui plus est, les cochons géants peuvent transporter des virus et transmettre aux humains des maladies comme la leptospirose, la toxoplasmose, la brucellose, la grippe porcine, la salmonelle ou l’hépatite.

