La FIFA désigne le meilleur footballeur de l'année 2022

La FIFA désigne le meilleur footballeur de l'année 2022

L’Argentin Lionel Messi a été élu meilleur joueur de l’année 2022 lors de la cérémonie des trophées FIFA The Best lundi 27 février à Paris. Il a succédé à... 28.02.2023, Sputnik Afrique

L’attaquant de l’Albiceleste et du PSG Lionel Messi a remporté le prix du meilleur joueur pour l’année 2022 lors de la remise des trophées FIFA The Best.La distinction lui est attribuée pour la deuxième fois de sa carrière, la première fois ayant été en 2019.La "Pulga" a succédé au Polonais Rovert Lewandowski (Bayern Munich), lauréat en 2020 et 2021.Dans la foulée de son sacre, le septuple Ballon d’Or qui avait remporté en 2022 sa première Coupe du monde avec l’Argentine a été élu meilleur joueur de la compétition.Les lauréats de la soirée organisée Salle Pleyel ont été désignés par le jury, composé de sélectionneurs, de capitaines d’équipes nationales et de journalistes, et complété par un vote du public sur internet.Le jury prenait en compte les performances des joueurs au cours de la période entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022.Un Argentin parmi d’autresLa star du PSG n’a pas été l’unique Argentin à être sacré lundi soir.Le sélectionneur de l'Albiceleste Lionel Scaloni a été désigné entraîneur de l'année, devant Pep Guardiola (Manchester City) et Carlo Ancelotti, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid.Emiliano Martinez a remporté le titre de gardien de l'année. L'Argentin devance le portier marocain Yassine Bounou, autre héros du Mondial, et Thibaut Courtois, champion d'Europe avec le Real Madrid.

