https://fr.sputniknews.africa/20230228/en-dicrect-vladimir-poutine-participe-a-une-reunion-du-conseil-dadministration-du-fsb-1058037845.html

En dicrect: Vladimir Poutine participe à une réunion du conseil d'administration du FSB

En dicrect: Vladimir Poutine participe à une réunion du conseil d'administration du FSB

Le Président russe participe mardi à une réunion du FSB. Suivez l'événement en direct sur Sputnik Afrique. 28.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-28T13:31+0100

2023-02-28T13:31+0100

2023-02-28T13:36+0100

russie

fsb

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/1c/1058036283_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0db97e19e0574dae3dc801b1825d4596.jpg

Cet événement permettra de résumer les activités opérationnelles du FSB en 2022 et de fixer les priorités pour 2023, précise le service de presse du Kremlin. Le Président russe, qui supervise personnellement toutes les agences et tous les services de sécurité, assiste traditionnellement aux réunions du conseil d'administration du FSB. À cette occasion, il prononce généralement un discours dans lequel il évalue le travail du Service et fixe de nouvelles tâches. Parmi les priorités, le chef de l'État distingue la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, la corruption, ainsi que la garantie de la sécurité des frontières.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vladimir Poutine assiste à une réunion du Conseil du Service fédéral de sécurité de Russie (FSB) Vladimir Poutine assiste à une réunion du Conseil du Service fédéral de sécurité de Russie (FSB) 2023-02-28T13:31+0100 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, fsb, vladimir poutine, видео