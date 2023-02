https://fr.sputniknews.africa/20230228/defense-russe-les-etats-unis-preparent-en-ukraine-une-provocation-avec-des-substances-chimiques--1058034625.html

Défense russe: les États-Unis préparent en Ukraine une provocation avec des substances chimiques

Igor Kirillov, le chef des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique, a annoncé ce mardi 28 février lors d’un point de presse l’intention des États-Unis d’organiser une provocation avec des substances chimiques sur le territoire ukrainien.Selon lui, le 22 février, une ONG influente américaine a tenu une conférence de presse consacrée aux événements en Ukraine pendant laquelle l’ancien ambassadeur américain à Moscou John Sullivan a notamment déclaré que "les troupes russes comptent utiliser des armes chimiques dans la zone de l’opération militaire spéciale"."Nous considérons cette information comme l’intention des États-Unis et de leurs complices d’organiser en Ukraine une provocation avec l’utilisation d’agents chimiques toxiques", a signalé M.Kirillov.Selon lui, les États-Unis espèrent que dans le contexte des combats la communauté internationale ne puisse pas organiser une enquête efficace sur leur provocation chimique. D’après leurs plans, les organisateurs et les exécutants pourront alors fuir leurs responsabilités et faire porter le chapeau à la Russie.

