Qu’est-ce qui menace la Transnistrie, ce territoire entre la Moldavie et l’Ukraine?

Qu'est-ce qui menace la Transnistrie, ce territoire entre la Moldavie et l'Ukraine?

Le conflit en Ukraine attise les tensions autour de la Transnistrie voisine. Moscou accuse Kiev d’amasserait des troupes à la frontière de la Transnistrie, cette république russophone non reconnue entre la Moldavie et l’Ukraine.Pourquoi la Russie s’inquièteSelon la Défense, des membres du groupe nationaliste Azov* y seront également impliqués. Des saboteurs ukrainiens se feront passer pour des soldats russes via des uniformes militaires.Le ministère a indiqué qu’au vu d’une forte concentration de matériels et d’effectifs ukrainiens à proximité de la frontière, du déploiement de l’artillerie et d’un accroissement sans précédent de vols de drones au-dessus de la Transnistrie, "nous mettons en garde les États-Unis, les pays de l’Otan et leurs subordonnés ukrainiens contre de nouvelles démarches aventurières".Ce que disent Tiraspol et KievLe dirigeant transnistrien Vadim Krasnosselski a qualifié la situation de tendue et a appelé la population au calme.Kiev a d’ailleurs démenti dès le 24 février tout projet d’invasion du territoire de la Transnistrie en la considérant comme partie d’un pays indépendant, la Moldavie, dont il respecte l’intégrité territoriale.Objet d’une possible convoitiseDes experts russes avancent cependant que face à la pénurie de munitions en provenance de l’Occident, Kiev pourrait convoiter celles entreposées à Kolbasna, un village situé à deux kilomètres seulement de la frontière.Selon les experts, pas moins de 22.000 tonnes de munitions pourraient y être stockées depuis l’époque soviétique.Explosions en 2022Dans la nuit du 26 au 27 avrils 2022, des coups de feu ont été tirés en direction de Kolbasna depuis l’Ukraine. Selon les autorités transnistriennes, c’était le dépôt de munitions qui était pris pour cible sans faire de victimes. Des explosions ont également visé le ministère de la Sécurité à Tiraspol, capitale de la république, une patrouille des forces armées et plusieurs antennes radio.Conflit de TransnistrieLa Transnistrie, peuplée à 60% par des Russes et des Ukrainiens, a demandé la sécession de la Moldavie avant même l'effondrement de l'URSS, craignant que la république ne rejoigne la Roumanie.En 1990, les autorités de la zone ont mené des scrutins, appelés plus tard référendums. Près de 80% des citoyens ayant le droit de vote y ont participé et 96% d'entre eux ont soutenu la création de la République de Transnistrie. Chisinau l'a déclarée illégale.En 1992, après une tentative infructueuse des autorités moldaves de régler le problème par la force, Chisinau a perdu le contrôle de cette région à l'issue d'un conflit armé entre forces moldaves et locales.Pour 2021, la population du territoire, selon le service national des statistiques, était de 465.800 personnes. Les langues officielles sont le moldave, le russe et l'ukrainien. La majorité de la population est orthodoxe.*Organisation terroriste interdite en Russie

