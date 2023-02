https://fr.sputniknews.africa/20230227/les-sanctions-de-lue-contre-les-medias-russes-violent-les-traites-internationaux-selon-moscou-1058027200.html

Les sanctions de l'UE contre les médias russes violent les traités internationaux, insiste Moscou

Les sanctions de l'UE contre les médias russes violent les traités internationaux, insiste Moscou

Via le 10e lot de sanctions antirusses, l'Union européenne a suspendu les bureaux arabes de Sputnik et RT. En continuant "à ce rythme", Bruxelles coupera "un... 27.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-27T12:44+0100

2023-02-27T12:44+0100

2023-02-27T14:06+0100

sanctions

moscou

union européenne (ue)

bruxelles

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/07/0d/1045871406_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_058dbc9942bc97ca0572504061e75ed0.jpg

En adoptant des sanctions qui limitent les activités des médias russes, "Bruxelles enfreint les droits non seulement des représentants des médias russes, mais aussi ceux de ses propres citoyens", a jugé la mission diplomatique permanente de la Russie auprès de l'UE.Dans son 10e train de sanctions antirusses, l'Union européenne a renforcé les restrictions imposées aux médias russes. Les licences des bureaux arabes de RT et Sputnik ont été ainsi suspendues.Pour la partie russe, Bruxelles "semble avoir décidé d'isoler complètement les Européens d'un point de vue alternatif".En outre, selon Moscou, les sanctions ciblant les médias russes violent le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.Le 10e lot de sanctions de l'UEAdopté le 25 février, le nouveau paquet de sanctions antirusses impose entre autres de nouvelles restrictions aux exportations de l'UE vers la Russie pour 11 milliards d'euros et prévoit le gel des avoirs de trois banques russes et de nombreuses entités, dont des entreprises iraniennes accusées de fournir des drones à Moscou.Parmi les entités visées par les nouvelles restrictions européennes figure le groupe médiatique Rossiya Segodnya, dont fait partie l’agence Sputnik.

moscou

bruxelles

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sanctions, moscou, union européenne (ue), bruxelles, russie