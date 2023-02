https://fr.sputniknews.africa/20230227/la-marine-russe-sera-dotee-de-deux-nouveaux-sous-marins-nucleaires-en-2023-1058026247.html

La marine russe sera dotée de deux nouveaux sous-marins nucléaires en 2023

Le directeur général de l’entreprise russe de construction navale United Shipbuilding Corporation, Alekseï Rakhmanov, a révélé à Sputnik quels bâtiments de guerre seraient livrés à la marine russe en 2023.Deux sous-marins nucléaires seront notamment fournis par les chantiers navals Sevmash.Six bâtiments livrés pas SevmashSelon M.Rakhmanov, depuis trois ans le groupe Sevmash remet régulièrement à l’État des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins."En outre, la marine russe a reçu en 2022 un nouveau sous-marin [diesel-électrique de classe Kilo], Ufa, le sous-marin nucléaire modernisé Tambov, trois navires de défense anti-mines. Six bâtiments au total."Alekseï Rakhmanov a fait savoir qu’en 2023 United Shipbuilding Corporation se proposait de livrer à la marine au moins 11 bâtiments, dont cinq sous-marins (deux nucléaires et trois diesel).L’équipement de missiles hypersoniques envisagéLes sous-marins du projet 955 classe Boreï et du projet modernisé 955A classe Boreï-A sont des SNLE de quatrième génération armés de 16 missiles balistiques Boulava et destinés à accomplir une mission de dissuasion nucléaire stratégique.Les sous-marins nucléaires multirôles du projet 885M classe Iassen-M sont une version modernisée du projet 855. Ils sont équipés de missiles de croisière Kalibr et Onyx. Leur armement avec des missiles hypersoniques Zirkon est envisagé.

