Aucune théorie n'explique l'existence de cette planète nouvellement découverte

La formation de la planète TOI-5205b, une géante gazeuse, rend les astronomes perplexes. Cet astre est trop gros pour tourner en orbite autour d'une minuscule... 27.02.2023, Sputnik Afrique

Des astronomes américains ont découvert un système planétaire bizarre à environ 285 années-lumière de notre système solaire. Son "soleil" est une naine rouge nommée TOI-5205. L'exoplanète du nom de TOI-5205b est une géante gazeuse à peu près de la même taille et de la même masse que Jupiter, en orbite autour de TOI-5205. Et c'est cela la surprise.De plus, l'orbite de TOI-5205b est très proche: le satellite voyage autour de la naine rouge une fois tous les 1,6 jours. La découverte en question, publiée dans The Astronomical Journal, remet en question les idées reçues de longue date sur la formation des planètes.Selon les chercheurs, il y a deux aspects particuliers chez le duo TOI-5205 et TOI-5205b. Bien que les naines rouges hébergent, en moyenne, plus de planètes que d'autres types d'étoiles plus massives, leurs historiques de formation en font des candidates peu probables pour héberger des géantes gazeuses. Ensuite, les étoiles semblables au Soleil sont censées accueillir des planètes beaucoup plus petites que TOI-5205b.Une longue observation à faire"L'étoile hôte, TOI-5205, est à peu près quatre fois plus grande que Jupiter, explique l'astronome Shubham Kanodia de la Carnegie Institution for Science, mais elle a réussi à former une planète de la taille de Jupiter, ce qui est assez surprenant."Les astronomes devront observer plus en détail cet étrange système pour résoudre le mystère. Le résultat pourrait faire basculer la théorie existante de la formation des planètes.Les naines rouges sont deux fois moins chaudes que le Soleil et ont une luminosité très faible, mais sont connues pour avoir une durée de vie extrêmement longue. Parce qu'elles sont si petites et sombres, elles ne peuvent pas être vues à l'œil nu. Pourtant ce sont les étoiles les plus nombreuses de la Voie Lactée.

