https://fr.sputniknews.africa/20230226/moscou-devoile-les-instruments-antisportifs-de-loccident-en-afrique-1058022028.html

Moscou dévoile les instruments "antisportifs" de l’Occident en Afrique

Moscou dévoile les instruments "antisportifs" de l’Occident en Afrique

Privés de ressources vitales suite à leur politique antirusse, les pays occidentaux se sont rués vers l’Afrique où leur comportement est antisportif, selon le... 26.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-26T14:36+0100

2023-02-26T14:36+0100

2023-02-26T15:09+0100

afrique

russie

occident

néo-colonialisme

ressources naturelles

mikhaïl bogdanov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104349/38/1043493880_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_7320ed56887df5c7fab048a8e8848547.jpg

Le regain d’activité de l’Occident en Afrique, où il tente de s’approvisionner en ressources après la mise à l'écart de la Russie, donne lieu à des comportements antisportifs de sa part, indique le vice-ministre des Affaires étrangères et représentant spécial du Président russe pour le Proche-Orient et l’Afrique, Mikhaïl Bogdanov.Il s’agit selon lui "de tentatives frénétiques de l’Occident collectif pour conserver son empire néocolonial", qui a permis pendant de longues années de "faire fi de la souveraineté des pays africains, et pas seulement, et de poursuivre le pillage de leur population".Une insulte personnelleDans sa récente interview accordée à Sputnik, le diplomate a signalé que les pays occidentaux se sentaient offensés par le renforcement des relations entre la Russie et l’Afrique. Il est difficile pour eux d’abandonner leurs principes néocoloniaux qui leur avaient permis de s’enrichir avec les ressources africaines au détriment de la population.Il a rappelé que ce système avait été utile afin de pomper presque gratuitement les ressources africaines pour soutenir leur industrie et développer leur économie pendant de nombreuses années.

afrique

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, russie, occident, néo-colonialisme, ressources naturelles, mikhaïl bogdanov