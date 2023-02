https://fr.sputniknews.africa/20230226/les-pertes-ukrainiennes-rapportees-par-la-defense-russe-en-ce-26-fevrier-1058022227.html

Les pertes ukrainiennes rapportées par la Défense russe en ce 26 février

L'Ukraine a perdu en 24 heures, lors de l'opération militaire, plusieurs chars et obusiers, un hélicoptère et sept drones. Deux dépôts de munitions ont aussi... 26.02.2023, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a présenté son nouveau bilan quotidien des pertes ukrainiennes dans la zone de l'opération militaire spéciale en Ukraine.Ainsi, en ces dernières 24 heures, l'armée russe a frappé, sur l’axe de Donetsk, trois blindés, quatre pick-ups, un obusier automoteur Gvozdika et un obusier D-30. Un dépôt de munitions et un radar américain AN/TPQ-37ont également été détruits.Sur l’axe de Koupiansk, deux blindés et deux véhicules ont été touchés.Sur l’axe de Krasny Liman, Kiev a perdu trois blindés, deux véhicules, un canon automoteur Akatsiya et un obusier D-20.Un hélicoptère et sept dronesUn char, un véhicule blindé et deux pick-ups ont été détruits sur les axes du sud de Donetsk et de Zaporojié, de même qu'un dépôt de munitions.Sur l’axe de Kherson, l'Ukraine a perdu six véhicules et trois obusiers D-30.Un centre de communication et une base de maintenance de Kiev ont été anéantis en République populaire de Donetsk.Un hélicoptère Mi-8 ukrainien a été abattu dans la région de Kharkov. Sept drones ont été éliminés en 24 heures.

