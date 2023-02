https://fr.sputniknews.africa/20230226/italie-au-moins-59-migrants-morts-dans-un-naufrage-selon-un-nouveau-bilan-1058024545.html

Italie: au moins 59 migrants morts dans un naufrage, selon un nouveau bilan

Au moins cinquante neuf migrants ont péri dimanche après le naufrage de leur embarcation, non loin de la ville italienne de Crotone, en Calabre, située au sud... 26.02.2023, Sputnik Afrique

italie

migrants

naufrage

"Jusqu'à il y a quelques minutes, le nombre de victimes confirmées était de 59", a déclaré le maire de la ville, Vincenzo Voce à la chaîne d'information en continu Sky TG-24. Selon les gardes-côtes, l'embarcation transportait environ 120 personnes et s'est brisée sur les rochers à quelques mètres de la côte, les pompiers évoquant eux "plus de 200 personnes". Des images de la police italienne montrent des débris de bois disséminés sur une centaine de mètres de la plage, où se trouvaient de nombreux secouristes et des rescapés en attente de leur transfert dans un centre d'accueil. Giorgia Meloni condamne un acte "criminel"Faisant part de sa "profonde douleur", la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni a jugé dans un communiqué "criminel de mettre en mer une embarcation de 20 mètres à peine avec 200 personnes à bord et une mauvaise prévision météo". En 2022, ce sont environ 105.000 migrants qui sont arrivés en Italie et près de 5.000 depuis le début de l'année, un chiffre en forte hausse par rapport à la même période des deux années précédentes, indique le site du ministère de l'Intérieur. Durcissement de la législationPour tenter de freiner les arrivées, le parlement italien a adopté définitivement jeudi une nouvelle loi, restrictive, sur les activités des ONG qui secourent les migrants en mer. Les navires de ces ONG doivent ainsi informer les autorités italiennes dès qu'elles ont secouru une embarcation et ces dernières décident alors du port où rescapés et secouristes doivent accoster. Selon des chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 1.377 sont mortes ou portées disparues sur cette route migratoire en 2022 et 63 autres depuis le début de l'année.

