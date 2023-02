https://fr.sputniknews.africa/20230226/dix-huit-blesses-dans-les-explosions-dans-le-sud-ouest-du-cameroun-1058019574.html

Dix-huit blessés dans les explosions dans le sud-ouest du Cameroun

Dix-huit personnes ont été blessées samedi par trois explosions au départ d'un marathon dans le sud-ouest anglophone du Cameroun, ont indiqué le ministre des... 26.02.2023, Sputnik Afrique

Ces explosions ont eu lieu au lancement de la 28e édition de l'ascension du Mont Cameroun, aussi appelée "Course de l'Espoir", qui se déroulait à Buea, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, à 70 km à l'ouest de Douala, la capitale économique du Cameroun. "Il y a eu quelques tentatives de perturbation avec trois explosions sur l'itinéraire. Ces explosions n'ont eu aucun impact sur la course", a indiqué de son côté le gouverneur de la région, Bernard Okalia Bilai. Dans une vidéo diffusée sur la messagerie WhatsApp, l'attaque a été revendiquée par les Ambazonian Defence Forces (ADF), l'un des principaux groupes armés en zones anglophones. L'ambassade des Etats-Unis au Cameroun a condamné l'explosion sur Twitter "comme nous condamnons tout acte de violence". Les militaires se sont rendus sur les lieux des explosions et la vie a repris un cours normal à Buea. Un total de 483 athlètes venus du Cameroun et de l'étranger participaient à la "Course de l'espoir".

