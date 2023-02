https://fr.sputniknews.africa/20230226/combien-washington-a-depense-en-un-an-pour-soutenir-kiev-1058024732.html

Combien Washington a dépensé en un an pour soutenir Kiev?

Sur un total de 77,5 milliards d’aide à l’Ukraine, les États-Unis ont dépensé moins de la moitié à des fins purement militaires, selon les calculs de The Hill. 26.02.2023, Sputnik Afrique

Depuis le mois de janvier 2022, les dépenses américaines cumulées d’aide à l'Ukraine ont atteint 77,5 milliards de dollars, à en croire les calculs du journal américain The Hill.Sur cette somme, l’assistance militaire a coûté à Washington 29,3 milliards de dollars, précise le journal en présentant la liste d’armes livrées à Kiev et le prix approximatif de certaines d’entre elles, comme les lance-roquettes multiples HIMARS. Les États-Unis en ont fourni une vingtaine, à 4 millions de dollars l’unité.Pour appuyer ces chiffres, l’édition présente la chronologie des dépenses américaines et du déploiement de l'aide, citant toutes les déclarations faites en ce sens par le Pentagone depuis le 24 février 2022.Renforcer "la sécurité globale"En outre, 45 milliards de dollars ont été alloués sous forme de fonds d'urgence supplémentaires pour renforcer "la sécurité globale de l'Ukraine, la reprise économique, la sécurité énergétique et la capacité à faire face à la crise humanitaire en cours".Par ailleurs, 1,9 milliard de dollars apparaissent sur cette liste en tant que crédits pour l'aide humanitaire aux réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine.Plus d’aide à venir?Lors de sa visite inopinée le 20 février à Kiev, Joe Biden a promis à l'Ukraine plusieurs "milliards" d'aide budgétaire et annoncé un nouveau programme de soutien militaire.

