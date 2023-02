https://fr.sputniknews.africa/20230225/mangez-des-navets-pendant-la-penurie-de-legumes-suggere-une-ministre-britannique--1058016789.html

Mangez des navets pendant la pénurie de légumes, suggère une ministre britannique

2023-02-25T15:56+0100

2023-02-25T15:56+0100

2023-02-25T15:56+0100

Les conditions météorologiques défavorables en Espagne et en Afrique du Nord causent en partie la limitation par certains supermarchés des ventes de concombres et de tomates au Royaume-Uni. À cette occasion, la ministre britannique de l’Environnement, Thérèse Coffey, a suggéré le 23 février au parlement que les navets pourraient constituer une solution de rechange appropriée, relate BBC News.La ministre a dit que les consommateurs britanniques devraient "chérir" les produits cultivés sur place.Elle a estimé que les pénuries seraient un problème temporaire qui devrait être résolu d’ici deux à quatre semaines.Les conditions météorologiques en causeCités par des médias britanniques, des experts pointent du doigt le mauvais temps en Espagne et dans le nord de l’Afrique, d’où de grandes quantités de légumes entrent au Royaume-Uni. Parmi les autres problèmes évoqués sont le manque de main-d’œuvre, l’inflation élevée et la perturbation des chaînes d’approvisionnement.Face à cette situation, quelques chaînes de distribution britanniques ont imposé des restrictions sur la vente de tomates, de concombres, de poivrons et de certains autres légumes et fruits, indique Sky News.

