https://fr.sputniknews.africa/20230225/le-nigeria-elit-son-president-1058013673.html

Le Nigeria élit son Président

Le Nigeria élit son Président

Les Nigérians se rendent ce 25 février aux urnes pour élire le prochain Président du pays le plus peuplé d'Afrique. À 80 ans, le Président Muhammadu Buhari se... 25.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-25T09:03+0100

2023-02-25T09:03+0100

2023-02-25T09:10+0100

nigeria

élection présidentielle

élections

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/19/1058013527_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7a49c10d0c94bed3464d14c74b1f2af.jpg

Plus de 87 millions d'électeurs sont appelés dans 176.000 bureaux de vote à choisir un Président parmi 18 candidats, ainsi que des députés et sénateurs.Les bureaux de vote s’ouvrent entre 08H30 (07H30 GMT) et 14H30 (13H30 GMT) mais les électeurs dans les files à cette heure limite seront autorisés à déposer leur bulletin dans l'urne.Trois candidats partent dans la peau de favoris pour succéder au Président sortant Muhammadu Buhari. Il s'agit d'Atiku Abubakar, 76 ans, candidat du principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire (PDP), de Bola Tinubu, 70 ans, candidat du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes (APC) et de Peter Obi, 61 ans, candidat du Parti travailliste (LP).En vertu de la loi électorale de 2022, le directeur du scrutin pour l'élection présidentielle doit confirmer officiellement le résultat, sous la forme d'un certificat scellé, dans les 14 jours suivant le scrutin.Pour être déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, un candidat doit avoir obtenu le plus grand nombre de voix et au moins 25% des bulletins de vote dans au moins deux tiers des 36 États et à Abuja.Si aucun des candidats ne remplit les conditions requises, il y aura un second tour entre les deux premiers candidats dans les 21 jours, ce qui serait une première dans l'histoire démocratique du Nigeria.

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nigeria, élection présidentielle, élections