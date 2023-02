https://fr.sputniknews.africa/20230225/en-tunisie-lidentite-numerique-pour-plus-de-100000-citoyens-en-2023-1058016045.html

L'identité numérique pour plus de 100.000 Tunisiens en 2023

L'identité numérique pour plus de 100.000 Tunisiens en 2023

Le ministère tunisien des Technologies de la communication a promis de généraliser l'identité numérique à plus de 100.000 citoyens en 2023. 25.02.2023, Sputnik Afrique

Plus de 100.000 Tunisiens devraient bénéficier de l'identité numérique en 2023, a annoncé le ministère tunisien des Technologies de la communication. Et d'ajouter que son département se coordonnait avec tous les ministères pour unifier la méthode d'accès au Portail du citoyen, afin de bénéficier des services à distance et permettre ç la personne concernée de recevoir les notifications et les messages officiels, ainsi que d'utiliser la signature électronique. Actuellement, "le ministère opère avec les banques pour introduire l'identité numérique dans les services bancaires", a-t-il poursuivi, faisant état de l'introduction, prochainement, de l'utilisation des contrats électroniques de vente et d'achat d'automobiles pour réduire les procédures administratives. Selon le ministre, la campagne tunisienne pour l'obtention de l’identité numérique vise à généraliser l'identité numérique et à ajouter d'autres services en ligne au Portail du citoyen, en coopération avec plusieurs ministères. Cette campagne vise également à sensibiliser la population quant à l'obligation d'utiliser cette identité dans les nouveaux services administratifs dématérialisés ainsi créés.

