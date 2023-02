https://fr.sputniknews.africa/20230225/au-senegal-la-douane-saisit-100-kilos-de-corail-rouge-1058018789.html

Au Sénégal, la douane saisit 100 kilos de corail rouge

C’est ce qu’on peut appeler une belle prise. En effet les autorités sénégalaises ont démantelé un réseau de trafic d’animaux aquatiques, saisissant une... 25.02.2023, Sputnik Afrique

Les douaniers de Kébémer, au Sénégal, ont réalisé une saisie de 100 kg de corail rouge. Une action dans le cadre de la lutte contre le trafic international d’espèces protégées, rapporte un communiqué de la Direction générale des douanes.Le communiqué précise que l’évaluation des 100 kg de corail faite par le Service régional des pêches de Louga est estimée à environ 527.000 dollars (327 millions de francs CFA).Une espèce protégéeDétenteur de plusieurs vertus, le corail rouge est une espèce marine surtout utilisée pour fabriquer des bijoux et autres parures en le sertissant et l’associant à des métaux et pierres précieuses (or, argent, diamant, etc.).Sa haute valeur marchande est la cause de la surexploitation des coraux, avec comme conséquence une menace d’extinction, poursuit le communiqué.Des opérations d’envergureLe Sénégal mène des opérations Bouclage qui ciblent les réseaux de trafic d’espèces protégées, dans le cadre de l’application des textes internationaux.De telles opérations sont utiles, par ailleurs, pour mettre en œuvre l’initiative "douane verte" de l’Organisation mondiale des douanes (OMD). Cette initiative a pour objectif d’amener les administrations douanières à s’investir d’une manière plus incisive dans la préservation de la biodiversité et de l’environnement ainsi qu’à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD).

