Un "tissu intelligent" résistant au feu et à l'eau inventé par des chercheurs russes

Un "tissu intelligent" résistant au feu et à l’eau inventé par des chercheurs russes

2023-02-23

2023-02-23T15:58+0100

2023-02-23T15:58+0100

Des chercheurs de l'Université d'État de technologie industrielle et de design de Saint-Pétersbourg ont mis au point une méthode de finition des tissus qui rend les matériaux de différentes couleurs simultanément résistants au feu, à l'eau et à d'autres facteurs de détérioration. C’est ce qu’a fait savoir à Sputnik un représentant du ministère russe des Sciences et de l'Enseignement supérieur.Cette innovation est composée de fibres méta-aramides, qui sont généralement difficiles à colorer. Toutefois, les fabricants russes ont réussi à éliminer ce problème. Ainsi, le nouveau tissu se colore facilement et ne perd pas son élasticité à des températures allant de -80 à +540 degrés Celsius.Un éventail d’utilisationsSelon les scientifiques, ce produit "intelligent" pourrait être utilisé pour fabriquer des vêtements de protection, housser des meubles, pour faire la finition des voitures, des navires, des transports ferroviaires et des véhicules spatiaux.Tamara Diankova, professeur du département des technologies chimiques de l’Université et à l’origine de cette invention, a expliqué que l’avantage de cette innovation était également la réduction de plusieurs étapes du processus de création du tissu. Selon elle, cela simplifie la production.En outre, cette création se substitue entièrement aux importations en Russie, a-t-elle noté.Les concepteurs ont déjà testé la technologie dans des lots expérimentaux. Elle est en cours d'introduction dans les entreprises nationales qui produisent des tissus fonctionnels à des fins diverses.

