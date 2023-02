https://fr.sputniknews.africa/20230223/pekin-souligne-linteret-pour-les-brics-des-exercices-navals-mosi-avec-la-russie-et-lafrique-du-sud-1057997915.html

Pékin souligne l’intérêt pour les BRICS des exercices navals Mosi avec la Russie et l’Afrique du Sud

Pékin souligne l’intérêt pour les BRICS des exercices navals Mosi avec la Russie et l’Afrique du Sud

Selon le ministère chinois de la Défense, les exercices navals organisés par la Russie, l’Afrique du Sud et la Chine dans l’océan Indien vont favoriser la... 23.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-23T12:36+0100

2023-02-23T12:36+0100

2023-02-23T12:36+0100

international

russie

exercices militaires

brics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/08/1056754608_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_53c5de88af8e538bb9e7a9ee21899df1.jpg

Les manœuvres navales Mosi-2, impliquant la Russie, la Chine et l’Afrique du Sud, qui ont lieu dans l’océan Indien, au large de l’Afrique du Sud, vont "promouvoir la coopération en matière de défense et de sécurité entre les BRICS". C’est ce qu’a déclaré le 22 février le porte-parole du ministère chinois de la Défense lors d’un point de presse.Lancement officielLes manœuvres tripartites Mosi-2 se tiennent du 17 au 27 février 2023 au large de l’Afrique australe, dans l’océan Indien.Le 22 février, la frégate russe Amiral Gorchkov est arrivée à Richards Bay. Le même jour, le ministère russe de la Défense a fait savoir que la cérémonie d'ouverture officielle s'est tenue dans le port.La Russie est représentée par l’Amiral Gorchkov, équipé de missiles hypersoniques Zirkon et de croisière Kalibr, ainsi que par le pétrolier Kama.Du côté de l'Afrique du Sud, une frégate et deux navires auxiliaires participeront aux exercices, selon les médias régionaux. Plus de 350 militaires de diverses divisions y prennent part, avait indiqué la Défense sud-africaine.La marine chinoise déploie un destroyer, une frégate et un navire auxiliaire.Les participants s’entraîneront à réagir aux catastrophes naturelles et à lutter contre la piraterie.Selon le service de presse de la flotte du Nord, la partie active des exercices se déroulera du 25 au 27 février.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, exercices militaires, brics