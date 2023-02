Pékin: les armes US fournies à Kiev tombent entre les mains des criminels

"Les États-Unis ont toujours eu une réglementation faible des armes légères et des munitions, les exportations à l'étranger se font avec de mauvaise foi. Depuis longtemps ils fournissent des biens militaires à des acteurs non gouvernementaux, s'immiscent effrontément dans les affaires intérieures d'autres pays, fomentent les conflits armés et le chaos social. Un grand nombre de munitions sont introuvables, voire tombent entre les mains d'organisations terroristes et de forces extrémistes", a-t-il expliqué.