Moscou ne se rapproche pas d'une utilisation de l'arme nucléaire, dit Biden

Moscou ne se rapproche pas d'une utilisation de l'arme nucléaire, dit Biden

23.02.2023

Joe Biden a réagi à la suspension par la Russie de sa participation au traité de désarmement nucléaire.En déplorant "une grave erreur" de la part de Moscou, il a néanmoins indiqué sur ABC News qu'il ne "voit pas" dans la décision annoncée par Vladimir Poutine d'éléments indiquant "qu'il réfléchit à faire usage d'armes nucléaires ou de quelque chose de ce type".M. Biden a ajouté qu'il n'a vu "aucune preuve" permettant d'établir un changement dans la politique nucléaire de la Russie.Le Président russe a déclaré le 21 février que la Russie suspendait sa participation au traité russo-américain New Start sur le désarmement nucléaire, une décision approuvée mercredi par les deux chambres du Parlement russe.Le ministère russe des Affaires étrangères avait toutefois précisé que Moscou continuerait de respecter la limitation de son arsenal nucléaire malgré la suspension de New Start, jusqu'à la fin effective du traité le 5 février 2026.Signé en 2010, ce traité est le dernier accord bilatéral du genre liant les États-Unis et la Russie. Moscou avait annoncé début août 2022 suspendre les inspections américaines prévues sur ses sites militaires dans le cadre de l'accord, en réponse aux entraves américaines aux inspections russes aux États-Unis.

