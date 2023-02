https://fr.sputniknews.africa/20230223/la-rdc-opterait-pour-une-farine-de-manioc-panifiable-1058004303.html

La RDC opterait pour une farine de manioc panifiable

La RDC opterait pour une farine de manioc panifiable

En République démocratique du Congo (RDC), la fabrication de pain avec de la farine de manioc se faisant pour l’instant que dans deux villes serait en train de... 23.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-23T21:38+0100

2023-02-23T21:38+0100

2023-02-23T21:38+0100

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

farine

félix tshisekedi

sénégal

sommet

agriculture

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101813/75/1018137573_0:213:3880:2396_1920x0_80_0_0_178746d9feef08e843a5ed20318261e3.jpg

L’Agenda de la transformation agricole (ATA) de la RDC compte étendre son projet de confection de pain avec de la farine de manioc sur l’ensemble du territoire du pays, relate l'agence d'information d'Afrique centrale du Congo (Adiac-Congo).À l’heure actuelle, 58 boulangeries à Kinshasa et une autre au Kongo central se sont déjà lancées dans la nouvelle aventure en acceptant d'introduire la farine de manioc dans l'industrie du pain, note Adiac-Congo.Un projet qui se veut continentalÉpaulée par l’Institut international d’agriculture tropicale et avec la participation de l’entreprise Bio-Agribusiness, l’ATA produit de la farine de manioc non fermentée de bonne qualité avec laquelle il est possible de faire du pain, souligne l’agence.Actuellement, cette farine est utilisée à hauteur de 10% dans la production du pain.Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République avait exposé ce projet au Sommet sur l’agriculture à Dakar, au Sénégal, fin janvier dernier, rappelle Adiac-Congo. À la suite de cela, l’initiative a pris forme en RDC.De bons retoursL’ATA-RDC, qui dirige le projet, assure être convaincue des avantages apportés tant à l’économie du pays qu’à la population congolaise. La fabrication de pain avec de la farine de manioc permettrait de réduire le coût des importations du blé.Les boulangers et fabricants des beignets, en tant qu’utilisateurs de cette farine, rendent aussi de bons retours sur le rendement que procure l'utilisation de la farine de manioc panifiable.

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

sénégal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république démocratique du congo (rdc), farine, félix tshisekedi, sénégal, sommet, agriculture