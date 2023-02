https://fr.sputniknews.africa/20230223/frappes-israeliennes-sur-gaza-apres-des-tirs-de-roquettes-vers-israel-1057996444.html

Frappes israéliennes sur Gaza après des tirs de roquettes vers Israël

Frappes israéliennes sur Gaza après des tirs de roquettes vers Israël

Plusieurs roquettes - huit selon des témoins palestiniens, six selon l'armée israélienne - ont été tirées le 23 février avant l'aube de la bande de Gaza vers Israël. L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté cinq roquettes à l'aide de son système de défense antiaérienne. Elle a ensuite mené des frappes aériennes contre plusieurs cibles dans la bande de Gaza, dont une installation du Hamas.Ces frappes ont visé "une usine de fabrication d'armes" et un "camp militaire" appartenant tous deux au Hamas, a indiqué l'armée dans un communiqué.Aucune victime n'a été immédiatement recensée à la suite de cette passe d'armes.Le 22 février à Naplouse, une foule compacte, parmi laquelle des hommes armés, a participé aux funérailles de neuf des personnes tuées dans l'opération militaire israélienne. Un dixième mort a été inhumé dans le camp de réfugiés palestiniens voisin de Balata.Le onzième mort, âgé de 66 ans, est décédé dans la soirée des suites de l'inhalation de gaz lacrymogène, selon le ministère de la Santé palestinien.L'armée israélienne a indiqué avoir mené une "opération antiterroriste" en zone autonome palestinienne au cours de laquelle "trois suspects recherchés et impliqués dans des attaques armées (en Cisjordanie) et planifiant des attaques pour un futur immédiat (ont) été neutralisés".Durant l'opération, qui a duré presque quatre heures, des pierres et des engins explosifs ont été tirés vers les soldats, a ajouté l'armée, précisant qu'aucun d'entre eux n'avait été blessé.Au moins 82 personnes ont été hospitalisées pour des blessures par balles, dont certaines dans un état grave, a indiqué le ministère palestinien.

