Un ex-responsable de l’Otan reconnaît que l’Ukraine n’a aucune chance de reprendre la Crimée

L’ancien directeur adjoint du renseignement de l’État-major militaire international de l’Otan Jaroslaw Strozyk a évalué sur les ondes de la radio polonaise RMF24 les chances ukrainiennes de restituer la Crimée.Le général a cependant ajouté qu’il le souhaitait à l’Ukraine "de tout son cœur".Selon lui, le scénario le plus probable durerait plusieurs semaines: quelques actions bilatérales, peut-être se déplaçant à moins de 50 km dans un sens ou dans l'autre.Tout aboutira à la table des négociations"Notre expérience montre que presque aucune guerre ne se termine comme nous l'attendons. Qu'il s'agisse de l'Afghanistan, de l'Irak ou même de certaines solutions balkaniques qui sont contestées à ce jour. Il y aura probablement un élément diplomatique à un moment donné… Certaines solutions seront mises sur la table et ce seront des solutions diplomatiques et de trêve qui pourraient apparaître cette année", a signalé le général.La Crimée est devenue une région russe en mars 2014 à l’issue d’un référendum organisé après le coup d’État en Ukraine.À l’issue du référendum, 96,77% des votants se sont prononcés pour le rattachement à la Russie.Selon Vladimir Poutine, la question de la Crimée "est fermée définitivement".

